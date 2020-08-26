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    Спартак-2 — Краснодар-2: онлайн-трансляция матча начнется в 15:00

    Спартак-2 — Краснодар-2 (26.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

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    В 15:00 в очередном туре ФНЛ начнётся матч «Спартак-2» — «Краснодар-2».

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    Последний матч между собой: «Спартак-2» — «Краснодар-2» 0:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спартак-2» — «Краснодар-2» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.75.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Краснодар-2»).

    На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Спартак-2» — «Краснодар-2».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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