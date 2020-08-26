Спартак-2 — Краснодар-2 (26.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 15:00 в очередном туре ФНЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Спартак-2» — «Краснодар-2» 0:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спартак-2» — «Краснодар-2» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.75.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Краснодар-2»).

На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Спартак-2» — «Краснодар-2».

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