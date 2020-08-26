Селтик — Ференцварош: смотреть онлайн, прямая трансляция (26.08.2020)

В 21:45 в квалификации Лиги чемпионов начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Селтик» — «Ференцварош» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.12.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Селтик»).

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