Рубин — Уфа (26.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В турнирной таблице «Рубин» занимает 12 место с 4 очками, «Уфа» — 13 место с 4 очками.
Последний матч между собой: «Уфа» — «Рубин» 0:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «» — «» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.88.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Рубин»).
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