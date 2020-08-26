Рубин — Уфа (26.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 18:30 в РПЛ начнётся матч

В турнирной таблице «Рубин» занимает 12 место с 4 очками, «Уфа» — 13 место с 4 очками.

Последний матч между собой: «Уфа» — «Рубин» 0:0 (полная статистика встреч).

Календарь и таблица РПЛ

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «» — «» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.88.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Рубин»).

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