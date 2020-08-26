Ротор — Спартак: смотреть онлайн, прямая трансляция (26.08.2020)

В 18:30 в РПЛ начнётся матч

В турнирной таблице «Ротор» занимает 16 место с 1 очком, «Спартак» — 3 место с 8 очками.

Последний матч между собой: «Спартак» — «Ротор» 2:0 (полная статистика встреч).

Календарь и таблица РПЛ

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «» — «» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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