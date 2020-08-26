«Ростов» — «Урал»: счет 1:0, обзор голов

Валерий Карпин
rostovfc
Победу «сельмашам» принес Кенто Хасимото, который забил во второй игре подряд.
«Желто-синие» поднялись на 5 место в таблице и набрали 9 очков. «Урал» находится на 12 месте с 5 очками на счету.
РПЛ. 5 тур
«Ростов» — «Урал» — 1:0
Голы: 1:0 — 59 Хасимото«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Чернов, Козлов, Хаджикадунич, Глебов, Ионов, Байрамян (Смирнов, 71), Норманн (Хасимото, 48), Еременко (Логашов, 80), Шомуродов (Полоз, 71)«Урал»: Помазун, Герасимов, Рыков, Кулаков, Калинин (Золотов, 24), Аугустыняк (Емельянов, 63), Бавин (Евсеев, 63), Мишкич, Егорычев (Шаболин, 84), Бикфалви, ПодберезкинПредупреждения: Кулаков (52)