Ростов — Урал: смотреть онлайн, прямая трансляция (26.08.2020)

В 20:30 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

В турнирной таблице «Ростов» занимает 9 место с 6 очками, «Урал» — 11 место с 5 очками.

Последний матч между собой: «Ростов» — «Урал» 0:0 (полная статистика встреч).

Календарь и таблица РПЛ

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «» — «». Коэффициент ставки — 1.77.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Ростов»).

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