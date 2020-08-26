Месси может остаться в «Барселоне», если клуб покинет Бартомеу

Звездный нападающийможет остаться в «Барселоне» в случае отставки президента клуба

Об этом сообщает журналист El Chiringuito TV Хосеп Педрероль.

По данным источника, если Бартомеу уйдет в отставку в течение сегодняшнего дня, это может повлиять на решение аргентинца.

Напомним, накануне стало известно о том, что Месси уведомил руководство «Басрелоны» о желании воспользоваться опцией в своем контракте и расторгнуть соглашение в одностороннем порядке.

В то же время в руководстве «Барселоны» настаивают, что для такой операции нет юридических оснований, так как Месси мог расторгнуть соглашение, только уведомив клуб до 30 мая. Клуб готов продать игрока только за 700 миллионов евро отступных.

Уже стали известны главные конкуренты на подписание Месси. 0