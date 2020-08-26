ПСЖ и «МЮ» — фавориты на подписание Месси

Стало известно в каких клубах может продолжить карьеру, информирует Sport.es.

Как утверждает источник, ПСЖ и «Манчестер Юнайтед» являются фаворитами на подписание Месси. Эти клубы будут прилагать все усилия, чтобы выиграть конкуренцию за футболиста, и при необходимости даже выплатят некоторую сумму компенсации за переход.

При этом речь не идет о сумме выкупа в 700 миллионов евро, которая прописана в контракте 33-летнего форварда. Переход может быть осуществлен, если потенциальный покупатель заплатит около 100 миллионов евро.

ПСЖ рассматривает эту операцию как историческую возможность. Они хотят выиграть ЛЧ, и приход Месси создаст историческое лидерство парижского клуба. В Англии же уверены, что окружение аргентинца вело переговоры об операции с «Манчестер Юнайтед», клубом, который имеет достаточные финансовые возможности для его покупки.

Миланский «Интер» — еще один из заинтересованных клубов. Китайские владельцы итальянского клуба безусловно способны оплатить контракт Месси, хотя возникло бы больше трудностей, если им придётся осуществить именно трансфер.

Напомним, что Месси уведомил «Барселону» о решении расторгнуть контракт. Он хочет стать свободным агентом, воспользовавшись пунктом в соглашении. Таким образом, новой команде игрока не придется платить за его трансфер. Однако в каталонском клубе считают, что для такой операции нет юридических оснований, так как срок действия этой опции истек в июне. 0