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    ПСЖ и «МЮ» — фавориты на подписание Месси

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    Стало известно в каких клубах может продолжить карьеру Лионель Месси, информирует Sport.es.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Как утверждает источник, ПСЖ и «Манчестер Юнайтед» являются фаворитами на подписание Месси. Эти клубы будут прилагать все усилия, чтобы выиграть конкуренцию за футболиста, и при необходимости даже выплатят некоторую сумму компенсации за переход.

    При этом речь не идет о сумме выкупа в 700 миллионов евро, которая прописана в контракте 33-летнего форварда. Переход может быть осуществлен, если потенциальный покупатель заплатит около 100 миллионов евро.

    ПСЖ рассматривает эту операцию как историческую возможность. Они хотят выиграть ЛЧ, и приход Месси создаст историческое лидерство парижского клуба. В Англии же уверены, что окружение аргентинца вело переговоры об операции с «Манчестер Юнайтед», клубом, который имеет достаточные финансовые возможности для его покупки.

    Миланский «Интер» — еще один из заинтересованных клубов. Китайские владельцы итальянского клуба безусловно способны оплатить контракт Месси, хотя возникло бы больше трудностей, если им придётся осуществить именно трансфер.

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    • Напомним, что Месси уведомил «Барселону» о решении расторгнуть контракт. Он хочет стать свободным агентом, воспользовавшись пунктом в соглашении. Таким образом, новой команде игрока не придется платить за его трансфер. Однако в каталонском клубе считают, что для такой операции нет юридических оснований, так как срок действия этой опции истек в июне. 0

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