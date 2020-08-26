Локомотив — Ахмат (26.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 18:30 в РПЛ начнётся матч

В турнирной таблице «Локомотив» занимает 4 место с 7 очками, «Ахмат» — 6 место с 7 очками.

Последний матч между собой: «Локомотив» — «Ахмат» 1:0 (полная статистика встреч).

Календарь и таблица РПЛ

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «» — «» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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