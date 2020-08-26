«Локомотив» — «Ахмат»: составы, коэффициенты, онлайн

назвали стартовые составы на поединок 5-го тура чемпионата России, который пройдет в Москве.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Чорлука, Лысов, Мурило, Ан. Миранчук, Жемалетдинов, Магкеев, Крыховяк, Эдер, Камано.

Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Рыбусь, Сильянов, Райкович, Рыбчинский, Куликов, Мухин, Иосифов, Смолов, Лисакович.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Ненахов, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Силва, Понсе.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Пуцко, Адамов, Иванов, Кадыров, Роши, Швец, Садулаев, Харин, Кадыров, Мелкадзе.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

Коэффициент на победу «Локомотива» — 1,89, на ничью — 3,55, а на «Ахмат» — 4,45.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0