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    «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью

    «Краснодар» — ЦСКА: счет 1:1, обзор голов

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    В матче 5 тура РПЛ «Краснодар» спасался от поражения от ЦСКА. Команды сыграли вничью 1:1.

    Вандерсон
    Вандерсон

    Вперед «армейцы» вышли на 28 минуте благодаря голу Константина Кучаева. В этом эпизоде ассистентом оказался Никола Влашич.

    На 80 минуте вратарь ЦСКА ошибся при вводе мяча в игру и отдал его Вандерсону. Тот подобрал снаряд и запустил его под перекладину из-за пределов штрафной, сравняв счет.

    «Краснодар» и ЦСКА набрали по 7 очков. «Быки» располагаются на 8 строчке, а «красно-синие» — на строчку ниже.

    РПЛ. 5 тур
    «Краснодар» — ЦСКА — 1:1
    Голы: 0:1 — 28 Кучаев, 1:1 — 80 Вандерсон«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Рамирес (Сулейманов, 83), Петров, Сорокин, Уткин (Мацукатов, 68), Газинский (Вильена, 46), Ольссон, Классон, Вандерсон (Смольников, 83), БергЦСКА: Акинфеев, Щенников, Дивеев, Магнуссон, Фернандес, Обляков, Кучаев (Тикнизян, 79), Влашич, Марадишвили, Сигурдссон (Гайч, 79), Чалов (Зайнутдинов, 54)Предупреждение: Берг (26), Марадишвили (53), Рамирес (79), Тикнизян (90)
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