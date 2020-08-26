«Краснодар» — ЦСКА: счет 1:1, обзор голов

В матче 5 тура РПЛспасался от поражения от. Команды сыграли вничью 1:1.

Вперед «армейцы» вышли на 28 минуте благодаря голу Константина Кучаева. В этом эпизоде ассистентом оказался Никола Влашич.

На 80 минуте вратарь ЦСКА ошибся при вводе мяча в игру и отдал его Вандерсону. Тот подобрал снаряд и запустил его под перекладину из-за пределов штрафной, сравняв счет.

«Краснодар» и ЦСКА набрали по 7 очков. «Быки» располагаются на 8 строчке, а «красно-синие» — на строчку ниже.