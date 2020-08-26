Краснодар — ЦСКА (26.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:30 в РПЛ начнётся матч

В турнирной таблице «Краснодар» занимает 7 место с 6 очками, «ЦСКА» — 8 место с 6 очками.

Последний матч между собой: «Краснодар» — «ЦСКА» 1:1 (полная статистика встреч).

Календарь и таблица РПЛ

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «» — «» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.77.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Краснодар»).

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