Гончаренко: Фукс обладает хорошим первым пасом, агрессивен и умело вступает в отбор

Виктор Гончаренко
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«У него хорошее начало атаки для защитника, что нам нужно. При позиционной атаке очень важен первый пас, и он им обладает.
Надо понять, как лучше его использовать на стандартных положениях в атаке и обороне.
Что касается характеристик — помимо первого паса он достаточно агрессивен и умело вступает в отбор», — цитирует специалиста пресс-служба красно-синих.
Напомним, Фукс перешел в ЦСКА из «Интернасьонала», за который выступал с августа 2020 года. С тех пор он провел за команду 17 матчей, заработав пять желтых карточек. 0