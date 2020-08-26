Гончаренко: Фукс обладает хорошим первым пасом, агрессивен и умело вступает в отбор

Главный тренер ЦСКАподелился мнением о новичке команды

«У него хорошее начало атаки для защитника, что нам нужно. При позиционной атаке очень важен первый пас, и он им обладает.

Надо понять, как лучше его использовать на стандартных положениях в атаке и обороне.

Что касается характеристик — помимо первого паса он достаточно агрессивен и умело вступает в отбор», — цитирует специалиста пресс-служба красно-синих.

Напомним, Фукс перешел в ЦСКА из «Интернасьонала», за который выступал с августа 2020 года. С тех пор он провел за команду 17 матчей, заработав пять желтых карточек. 0