ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» и «Зенит» попали в групповой этап ЛЧ напрямуюЧто ждёт российские клубы в еврокубках сезона-2020/21?
  • 21:03
    • Месси уведомил «Барселону» о желании уйти
  • 00:59
    • Президент «Барселоны» опроверг информацию о своей отставке
  • 23:13
    • Киевское «Динамо» выиграло Суперкубок Украины
  • 22:21
    • «Арсенал» и «Химки» обменялись голами
  • 21:21
    • Капитан «Манчестер Юнайтед» приговорен к 21 месяцу тюрьмы условно
    Все новости спорта

    Гончаренко: Фукс обладает хорошим первым пасом, агрессивен и умело вступает в отбор

    Футбол ЦСКА РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о новичке команды Бруно Фуксе.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    «У него хорошее начало атаки для защитника, что нам нужно. При позиционной атаке очень важен первый пас, и он им обладает.

    Надо понять, как лучше его использовать на стандартных положениях в атаке и обороне.

    Что касается характеристик — помимо первого паса он достаточно агрессивен и умело вступает в отбор», — цитирует специалиста пресс-служба красно-синих.

    Напомним, Фукс перешел в ЦСКА из «Интернасьонала», за который выступал с августа 2020 года. С тех пор он провел за команду 17 матчей, заработав пять желтых карточек. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлится ли «черная полоса» для ЦСКА?
  • «Краснодар» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Победит ли «Зенит» и в этот раз?
  • «Динамо» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • «Спартак» увезет три очка из Волгограда
  • «Ротор» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.46
  • Экспресс дня 26 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ротор — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ростов — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Сиэтл Саундерс
  • Футбол
  • Завтра в 06:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Даллас — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Реал Солт-Лейк — Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Завтра в 04:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры