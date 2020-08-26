Фортуна Ситтард — ВВВ-Венло: смотреть онлайн, прямая трансляция (26.08.2020)

Последний матч между собой: «ВВВ-Венло» — «Фортуна Ситтард» 0:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:4.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:4 (победит «ВВВ-Венло»).
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