Динамо — Зенит (26.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:45 в РПЛ начнётся матч

В турнирной таблице «Динамо» занимает 5 место с 7 очками, «Зенит» — 1 место с 12 очками.

Последний матч между собой: «Зенит» — «Динамо» 3:0 (полная статистика встреч).

Календарь и таблица РПЛ

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «» — «». Коэффициент ставки — 1.91.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Зенит»).

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