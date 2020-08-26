ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» и «Зенит» попали в групповой этап ЛЧ напрямуюЧто ждёт российские клубы в еврокубках сезона-2020/21?
  • 07:00
    • СМИ: Месси принял решение перейти в «Манчестер Сити»
  • 10:36
    • ПСЖ и «МЮ» — фавориты на подписание Месси
  • 10:18
    • ЦСКА увеличил предложение по хавбеку «Ривер Плейт»
  • 08:22
    • «Клипперс» разгромили «Даллас», «Денвер» обыграл «Юту»
  • 07:31
    • В «Вест Бромвиче» заявили о желании пописать Влашича
    Все новости спорта

    Целе — Мольде: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Целе — Мольде: смотреть онлайн, прямая трансляция (26.08.2020)

    Футбол Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    В 19:00 в квалификации Лиги чемпионов начнётся матч «Целе» — «Мольде».

  • 15 000
  • Уникальный кешбэк для новичковЗабрать!

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Целе»).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Целе» — «Мольде».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    А чтобы за матчем было интереснее следить, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 20 000 рублей. 0

    Смотреть матч онлайнУсловие: регистрация, депозит, приложение
    Страховка 500Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлится ли «черная полоса» для ЦСКА?
  • «Краснодар» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Справится ли ослабленный «Локомотив» с «Ахматом»?
  • «Локомотив» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Победит ли «Зенит» и в этот раз?
  • «Динамо» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.46
  • Экспресс дня 26 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ротор — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Бостон — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Шицзячжуан Эвер Брайт — Бэйцзин Гоань
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Орландо Сити — Нэшвилл
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Интер Майами — Атланта
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры