— (26.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «» — «» 0:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спартак-2» — «Краснодар-2» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.75.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «»).
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