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    Зайнутдинов: Хочется доказать самому себе, что я могу приносить пользу ЦСКА

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    Новобранец ЦСКА Бактиер Зайнутдинов поделился эмоциями после перехода в московский клуб из «Ростова».

    Бактиер Зайнутдинов
    Бактиер Зайнутдинов

    «Я рад присоединиться к красно-синим! ПФК ЦСКА — большой клуб. От меня теперь требуется усердно тренироваться и доказывать, что я по праву пришел сюда.

    Все произошло быстро, буквально за одну неделю. Вчера еще не осознавал всего этого, но сегодня уже ментально готовлю себя к ближайшей игре.

    Хочется много играть, доказать самому себе, что я могу выступать на таком уровне и приносить пользу ЦСКА», — цитирует футболиста пресс-служба красно-синих.

    Напомним, что Зайнутдинов перешел в «Ростов» в январе 2019 года из «Астаны». С тех пор полузащитник провел за ростовский клуб 25 матчей и записал на свой счет четыре забитых мяча и две голевые передачи.

    Добавим, что на счету футболиста шесть голов в 13 встречах за национальную сборную Казахстана. 0

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