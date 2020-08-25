Тирана — Црвена Звезда (25.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:00 в квалификации Лиги чемпионов начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Тирана» — «Црвена Звезда». Коэффициент ставки — 2.08.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Црвена Звезда»).

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