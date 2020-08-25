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    Тирана — Црвена Звезда: онлайн-трансляция матча начнется в 21:00

    Тирана — Црвена Звезда (25.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

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    В 21:00 в квалификации Лиги чемпионов начнётся матч «Тирана» — «Црвена Звезда».

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    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Тирана» — «Црвена Звезда». Коэффициент ставки — 2.08.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Црвена Звезда»).

    На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Тирана» — «Црвена Звезда». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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