Тирана — Црвена Звезда (25.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Тирана» — «Црвена Звезда». Коэффициент ставки — 2.08.
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«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Црвена Звезда»).
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