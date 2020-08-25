Тамбов — Сочи (25.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 18:30 в чемпионате России по футболу начнётся матч

В турнирной таблице «Тамбов» занимает 14 место с 3 очками, «Сочи» — 3 место с 8 очками.

Последний матч между собой: «Тамбов» — «Сочи» 3:0 (полная статистика встреч).

Календарь и таблица РПЛ

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «» — «». Коэффициент ставки — 1.69.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Тамбов»).

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