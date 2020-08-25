Шахтёр Д — Динамо К (25.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:00 в Суперкубке Украины начнётся матч

Последний матч между собой: «Динамо К» — «Шахтёр Д» 2:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шахтёр Д» — «Динамо К». Коэффициент ставки — 1.67.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

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