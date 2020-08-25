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    Пирло: Дибала — часть нашего проекта, Игуаин уйдет из «Ювентуса»

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    Новый главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал, какие цели ставит перед собой на этом посту, а также анонсировал уход из команды форварда Гонсало Игуаина.

    Андреа Пирло
    Андреа Пирло

    «Я хочу вернуть энтузиазм, которого не хватало в последнее время, хочу предложить целеустремленный футбол.

    Я сказал ребятам только две вещи: "Мы должны всегда владеть мячом, а когда его теряем, должны быстро его вернуть". Это два важных понятия, которые должны быть в головах игроков.

    Мое назначение произошло очень быстро, не было времени думать. Я сделал этот выбор, потому что убежден, что нахожусь в нужное время в нужном месте.

    Всё остальное будет зависеть от результатов. Я уверен в своих возможностях.

    Мы с Роналду общались несколько дней назад, вчера я говорил с ним на поле, как и с другими. В ближайшие недели у нас будет время, чтобы поговорить.

    Дибала никогда не был на трансферном рынке, он является частью проекта. Для меня он важен. Пауло сможет играть вместе с Роналду.

    Качественные игроки могут играть вместе в любой команде, главное, чтобы каждый был готов к самопожертвованию и работать на других.

    Артур — хороший игрок, мы восхищались им в "Барселоне" и в сборной Бразилии. Он может исполнить несколько ролей в полузащите

    Я восхищаюсь Игуаином, он провел важный период своей карьеры в "Ювентусе". Но мы вместе решили, что он уйдет из команды.

    Будущее Хедиры? Он получил травму, посмотрим, когда ему станет лучше», — сказал Пирло Football Italia.

    Напомним, что Пирло возглавил «Ювентус» 8 августа. Он сменил на этом посту Маурицио Сарри.

    24 августа «старая синьора» начала подготовку к новому сезону. 41-летний специалист провел первую тренировку вместе с командой. 0

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