ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» и «Зенит» попали в групповой этап ЛЧ напрямуюЧто ждёт российские клубы в еврокубках сезона-2020/21?
  • 21:03
    • Месси уведомил «Барселону» о желании уйти
  • 19:59
    • Конте сохранил пост наставника «Интера»
  • 23:13
    • Киевское «Динамо» выиграло Суперкубок Украины
  • 22:21
    • «Арсенал» и «Химки» обменялись голами
  • 21:21
    • Капитан «Манчестер Юнайтед» приговорен к 21 месяцу тюрьмы условно
    Все новости спорта

    Экс-игрок «Челси» и «Барселоны» перешел в «Рому»

    Футбол Рома Серия A Футбол Италии Челси АПЛ Футбол Англии Трансферы Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Рома» на своем официальном сайте объявила о подписании форварда Педро Родригеса.

    Педро Родригес
    Педро Родригес

    Контракт итальянского клуба с испанцем рассчитан до 30 июня 2023 года.

    «Я рад быть здесь, в "Роме". Я взволнован этим вызовом и буду прикладывать все усилия, чтобы достичь общих целей в ближайшие сезоны. Я хочу поблагодарить фанатов за оказанный мне прием. Надеюсь сделать их счастливыми», — заявил Педро.

    Вингер с 2015 года играл за «Челси», а до этого защищал цвета «Барселоны». В минувшем сезоне он провел 11 матчей в английской Премьер-лиге, забил один гол и отдал две результативные передачи. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлится ли «черная полоса» для ЦСКА?
  • «Краснодар» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Победит ли «Зенит» и в этот раз?
  • «Динамо» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • «Спартак» увезет три очка из Волгограда
  • «Ротор» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.46
  • Экспресс дня 26 августа
  • Завтра в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ротор — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ростов — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Даллас — Колорадо Рэпидс
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Сараево
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч ЧФР Клуж — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры