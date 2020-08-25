Экс-игрок «Челси» и «Барселоны» перешел в «Рому»

«Рома» на своем официальном сайте объявила о подписании форварда

Контракт итальянского клуба с испанцем рассчитан до 30 июня 2023 года.

«Я рад быть здесь, в "Роме". Я взволнован этим вызовом и буду прикладывать все усилия, чтобы достичь общих целей в ближайшие сезоны. Я хочу поблагодарить фанатов за оказанный мне прием. Надеюсь сделать их счастливыми», — заявил Педро.

Вингер с 2015 года играл за «Челси», а до этого защищал цвета «Барселоны». В минувшем сезоне он провел 11 матчей в английской Премьер-лиге, забил один гол и отдал две результативные передачи. 0