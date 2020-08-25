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    ПАОК — Бешикташ: онлайн-трансляция матча начнется в 21:00

    ПАОК — Бешикташ: смотреть онлайн, прямая трансляция (25.08.2020)

    Футбол Лига чемпионов Бешикташ Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    В 21:00 в квалификации Лиги чемпионов начнётся матч «ПАОК» — «Бешикташ».

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    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ПАОК» — «Бешикташ» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.29.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Бешикташ»).

    На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «ПАОК» — «Бешикташ». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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