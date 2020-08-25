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    Арсенал Тула — Химки: онлайн-трансляция матча начнется в 20:30

    Арсенал Тула — Химки: смотреть онлайн, прямая трансляция (25.08.2020)

    Футбол РПЛ Арсенал Тула Химки Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В 20:30 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Арсенал Тула» — «Химки».

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    В турнирной таблице «Арсенал Тула» занимает 11 место с 4 очками, «Химки» — 15 место с 1 очком.

    Последний матч между собой: «ЦСКА» — «Арсенал Тула» 6:0 (полная статистика встреч).

    Календарь и таблица РПЛ

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «» — «». Коэффициент ставки — 2.10.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Арсенал Тула»).

    На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Арсенал Тула» — «Химки». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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