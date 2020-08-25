Арсенал Тула — Химки: смотреть онлайн, прямая трансляция (25.08.2020)

В 20:30 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

В турнирной таблице «Арсенал Тула» занимает 11 место с 4 очками, «Химки» — 15 место с 1 очком.

Последний матч между собой: «ЦСКА» — «Арсенал Тула» 6:0 (полная статистика встреч).

Календарь и таблица РПЛ

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «» — «». Коэффициент ставки — 2.10.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Арсенал Тула»).

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