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    Сент-Трюйден — Остенде: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Сент-Трюйден — Остенде (24.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Бельгия. Про Лига
    В 21:45 в высшем дивизионе чемпионата Бельгии по футболу начнётся матч «Сент-Трюйден» — «Остенде».

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    В турнирной таблице «Сент-Трюйден» занимает 12 место с 3 очками, «Остенде» — 17 место с 0 очками.

    Последний матч между собой: «Остенде» — «Сент-Трюйден» 2:0 (полная статистика встреч).

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    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

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