Сент-Трюйден — Остенде (24.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в высшем дивизионе чемпионата Бельгии по футболу начнётся матч

В турнирной таблице «Сент-Трюйден» занимает 12 место с 3 очками, «Остенде» — 17 место с 0 очками.

Последний матч между собой: «Остенде» — «Сент-Трюйден» 2:0 (полная статистика встреч).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

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