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    Портленд Тимберс — Сиэтл Саундерс: онлайн-трансляция матча начнется в 05:00

    Портленд Тимберс — Сиэтл Саундерс (24.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол MLS
    В 05:00 в чемпионате МЛС начнётся матч «Портленд Тимберс» — «Сиэтл Саундерс».

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    Последний матч между собой: «Портленд Тимберс» — «Сиэтл Саундерс» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Сиэтл Саундерс»).

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