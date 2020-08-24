Портленд Тимберс — Сиэтл Саундерс (24.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 05:00 в чемпионате МЛС начнётся матч

Последний матч между собой: «Портленд Тимберс» — «Сиэтл Саундерс» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Сиэтл Саундерс»).

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