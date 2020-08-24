Источник: Кокорин дебютирует в «Спартаке» лишь в конце сентября

Нападающийсможет сыграть свой дебютный матч за красно-белых не раньше конца сентября.

Из-за травмы 29-летний нападающий пропустит еще как минимум четыре тура чемпионата России, сообщает ТАСС, ссылаясь на анонимный источник, близкий к ситуации.

«У Кокорина повреждение камбаловидной мышцы. Эта травма не позволит ему сыграть еще в четырех турах», — сообщил источник агентства.

22 августа генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сообщил о том, что Кокорин притупил к тренировкам в общей группе.

26 августа красно-белые сыграют в Волгограде с «Ротором», а 29-го примут «Арсенал».

После паузы на матчи сборных «Спартак» встретятся с ЦСКА на выезде (ориентировочно 13 сентября), а затем сыграет в Казани с «Рубином» (20 сентября).

Таким образом, дебют Кокорина стоит ждать в выездном матче 9-го тура против «Тамбова» (27 сентября). 0