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    • Источник: Кокорин дебютирует в «Спартаке» лишь в конце сентября
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    Источник: Кокорин дебютирует в «Спартаке» лишь в конце сентября

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    Нападающий Александр Кокорин сможет сыграть свой дебютный матч за красно-белых не раньше конца сентября.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    Из-за травмы 29-летний нападающий пропустит еще как минимум четыре тура чемпионата России, сообщает ТАСС, ссылаясь на анонимный источник, близкий к ситуации.

    «У Кокорина повреждение камбаловидной мышцы. Эта травма не позволит ему сыграть еще в четырех турах», — сообщил источник агентства.

    22 августа генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сообщил о том, что Кокорин притупил к тренировкам в общей группе.

    26 августа красно-белые сыграют в Волгограде с «Ротором», а 29-го примут «Арсенал».

    После паузы на матчи сборных «Спартак» встретятся с ЦСКА на выезде (ориентировочно 13 сентября), а затем сыграет в Казани с «Рубином» (20 сентября).

    Таким образом, дебют Кокорина стоит ждать в выездном матче 9-го тура против «Тамбова» (27 сентября). 0

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