Истаравшан — Истиклол (24.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 15:00 в чемпионате Таджикистана по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Истиклол» — «Истаравшан» 8:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Истиклол»).

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