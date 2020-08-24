Худжанд — Файзканд: смотреть онлайн, прямая трансляция (24.08.2020)

В 15:00 в высшей Лиге Таджикистана начнётся матч

Последний матч между собой: «Файзканд» — «Худжанд» 0:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Худжанд»).

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