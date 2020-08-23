Ворскла — Рух Винники: смотреть онлайн, прямая трансляция (23.08.2020)

В 17:00 в украинской Премьер-лиге начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Рух Винники»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Ворскла» — «Рух Винники». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.