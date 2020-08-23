Уфа — Ростов: смотреть онлайн, прямая трансляция (23.08.2020)

В 16:30 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

В турнирной таблице «Уфа» занимает 12 место с 4 очками, «Ростов» — 13 место с 3 очками.

Последний матч между собой: «Ростов» — «Уфа» 1:2 (полная статистика встреч).

Календарь и таблица РПЛ

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Уфа» — «Ростов». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.