Навас, Верратти и Гейе готовы сыграть в финале Лиги чемпионов

Вратарь, а также полузащитникиготовы сыграть в финальном матче Лиги чемпионов с «Баварией».

Об этом рассказал главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель.

«После игры с "Лейпцигом" Марко Верратти и Идрисса Гейе тренировались с нами без ограничений. Оба будут готовы.

Сможет ли Марко выдержать 120 минут игры? Нет, но если во время тренировок ничего не произойдет, он будет готов выйти на поле. Он чувствует себя хорошо. Мы будем решать, будет ли он в стартовом составе.

Что касается Кейлора Наваса, то он уже принял участие в своей первой тренировке в общей группе после травмы. Решение по нему мы примем накануне матча», — цитирует Тухеля официальный сайт клуба. 0