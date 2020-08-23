Торпедо-БелАЗ — Минск: смотреть онлайн, прямая трансляция (23.08.2020)

В 18:00 Белоруссия. Высшая лига начнётся матч

Последний матч между собой: «Минск» — «Торпедо-БелАЗ» 2:5 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Торпедо-БелАЗ»).

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