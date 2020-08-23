Тедеско рассказал, когда сыграет Кокорин

Главный тренер «Спартака»посетовал, что нападающийполучил травму.

Новичок красно-белых пока не выходил на поле, пропустив все 4 встречи.

«Травма не позволяет Кокорину тренироваться. Это печально, потому что Кокорин — опытный и высококлассный футболист.

К сожалению так бывает. Игрок пришел, сразу получил травму. Непросто вернуться быстро. Надеюсь, после паузы на сборные он сыграет», — сказал Тедеско «Спорт-Экспрессу».

На следующей неделе — до паузы на игры сборных в начале сентября — «Спартак» ждут матчи против «Ротора» и «Арсенала». 0