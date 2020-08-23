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    Тедеско рассказал, когда сыграет Кокорин

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    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско посетовал, что нападающий Александр Кокорин получил травму.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    Новичок красно-белых пока не выходил на поле, пропустив все 4 встречи.

    «Травма не позволяет Кокорину тренироваться. Это печально, потому что Кокорин — опытный и высококлассный футболист.

    К сожалению так бывает. Игрок пришел, сразу получил травму. Непросто вернуться быстро. Надеюсь, после паузы на сборные он сыграет», — сказал Тедеско «Спорт-Экспрессу».

    На следующей неделе — до паузы на игры сборных в начале сентября — «Спартак» ждут матчи против «Ротора» и «Арсенала». 0

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