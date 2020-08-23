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    Тедеско: Мы контролировали игру, хоть и не с самого начала

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    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал итог матча 4-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    «Счастлив, что победили. Доволен и тем, как прошел матч. Мы контролировали игру, хоть и не с самого начала.

    К сожалению, в первые раз ударили по воротам уже после гола соперника. Всегда непросто отыгрываться, непросто было не сломаться психологически.

    Тем не менее мы выдержали. Держали ритм и даже наращивали его. Были отличные моменты в первом тайме. Во втором мы продолжили.

    Много позиционной игры, владение мячом. Из этого рождались моменты. В определенных ситуациях надо быть посдержаннее.

    Порой теряли голову, пытались атаковать вертикально, хотя надо было сохранить структуру игру. В целом же игрой доволен.

    Сколько еще мы можем говорить о судействе? Была прекрасная игра! Арбитр провел игру на хорошем уровне. Топ-судейство всей бригады. Все по делу.

    Единственное, что мне не понравилось — всего лишь 4 минуты компенсированного времени в первом тайме. Игроки "Локо" постоянно лежали на поле.

    Там надо было добавлять 6 минут! Но мне сказали, что 4 минуты, потому что медики выбегали на поле 4 раза», — сказал Тедеско «Спорт-Экспрессу». 0

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