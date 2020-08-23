Стандард — Генк (23.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 14:30 в высшем дивизионе чемпионата Бельгии по футболу начнётся матч

В турнирной таблице «Стандард» занимает 3 место с 6 очками, «Генк» — 6 место с 4 очками.

Последний матч между собой: «Генк» — «Стандард» 0:1 (полная статистика встреч).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Генк»).

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