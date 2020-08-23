Спартак — Локомотив: смотреть онлайн, прямая трансляция (23.08.2020)

В турнирной таблице «Спартак» занимает 8 место с 5 очками, «Локомотив» — 3 место с 7 очками.
Последний матч между собой: «Спартак» — «Локомотив» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.
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