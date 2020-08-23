ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиИнсайд из «Барселоны». Сомнения Месси, увольнение Сетьена, назначение Кумана
  • 16:37
    • УЕФА может сохранить формат «финала восьми» в еврокубках
  • 16:25
    • Попов слышал в «Ростове» требование «закрыть рот и играть»
  • 16:17
    • Результативная передача Головина помогла «Монако» избежать поражения
  • 13:06
    • ЦСКА может приобрести нападающего «Ростова»
  • 10:27
    • Полоз вернулся в «Ростов», Попов перешел в «Сочи»
    Все новости спорта

    ПСЖ — Бавария: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    ПСЖ — Бавария (23.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Лига чемпионов ПСЖ Бавария Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    В 22:00 в финале Лиги чемпионов начнётся матч «ПСЖ» — «Бавария».

  • 10 000
  • Фрибет новичкамИграть!

    Последний матч между собой: «Бавария» — «ПСЖ» 3:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Бавария»).

    На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «ПСЖ» — «Бавария». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    А чтобы за матчем было интереснее следить, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 20 000 рублей. Или можно сравнить всех букмекеров, выбрав самого лучшего из них. 0

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 500Просто за регистрацию
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто станет победителем Лиги чемпионов?
  • «ПСЖ» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Прервет ли «Локо» свою безвыигрышную серию на «Открытие Арене»?
  • «Спартак» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Перестанет ли Карпин проигрывать Евсееву?
  • «Уфа» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.02
  • Экспресс дня 23 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСЖ — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Уфа — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Цзянсу Сунин — Шэньчжэнь
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Спорт Ресифи — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Хэнань Цзянье — Шанхай Шэньхуа
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч ПСЖ — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры