ПСЖ — Бавария (23.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:00 в финале Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «Бавария» — «ПСЖ» 3:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Бавария»).

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