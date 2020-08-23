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    Ницца — Ланс: онлайн-трансляция матча начнется в 18:00

    Ницца — Ланс (23.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Лига 1 Ницца Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 18:00 в Лиге 1 начнётся матч «Ницца» — «Ланс».

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    Последний матч между собой: «Ницца» — «Ланс» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ницца»).

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