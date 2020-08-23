Ницца — Ланс (23.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 18:00 в Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «Ницца» — «Ланс» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ницца»).

На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Ницца» — «Ланс». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.