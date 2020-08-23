Карвина — Баник Острава (23.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Карвина» — «Баник Острава» 2:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Карвина»).
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