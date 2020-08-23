Ингулец — Днепр-1: смотреть онлайн, прямая трансляция (23.08.2020)

В 14:00 в украинской Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Ингулец» — «Днепр-1» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

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