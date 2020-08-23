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    Флик: У нас есть план на игру, надеюсь, что мы сможем его выполнить

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    Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился мыслями перед финалом Лиги чемпионов, в котором его команда встретится с ПСЖ.

    Ханс-Дитер Флик
    Ханс-Дитер Флик

    «Мы постараемся показать свои лучшие качества и сыграть в наш лучший футбол. Если мы сможем это сделать, если мы все будем на сто процентов нацелены на результат, только тогда мы сможем выиграть.

    "ПСЖ" пропустил всего пять голов в Лиге чемпионов — меньше всех в турнире. Это означает, что их линия обороны работает так же хорошо, как и нападение. У нас есть план на игру, и я надеюсь, что мы сможем его выполнить», — цитирует Флика официальный сайт УЕФА.

    Напомним, что команды сыграют 23 августа на стадионе «Эштадиу да Луж». Начало в 22:00 по мск.

    На сайте LiveSport.Ru можно найти прогноз на матч ПСЖ — «Бавария». 0

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