Флик: У нас есть план на игру, надеюсь, что мы сможем его выполнить

Главный тренерподелился мыслями перед финалом Лиги чемпионов, в котором его команда встретится с

«Мы постараемся показать свои лучшие качества и сыграть в наш лучший футбол. Если мы сможем это сделать, если мы все будем на сто процентов нацелены на результат, только тогда мы сможем выиграть.

"ПСЖ" пропустил всего пять голов в Лиге чемпионов — меньше всех в турнире. Это означает, что их линия обороны работает так же хорошо, как и нападение. У нас есть план на игру, и я надеюсь, что мы сможем его выполнить», — цитирует Флика официальный сайт УЕФА.

Напомним, что команды сыграют 23 августа на стадионе «Эштадиу да Луж». Начало в 22:00 по мск.

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