Фламенго — Ботафого: смотреть онлайн, прямая трансляция (23.08.2020)

В 17:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч

Последний матч между собой: «Botafogo FR RJ» — «Фламенго» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Фламенго»).

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