В 17:30 в Высшей лиге Чехии начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Динамо Ческе-Будеёвице»).

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