Брюгге — Беерсхот (23.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 17:00 в бельгийской Про Лиге начнётся матч

В турнирной таблице «Брюгге» занимает 10 место с 3 очками, «Беерсхот» — 2 место с 6 очками.

Последний матч между собой: «Брюгге» — «Беерсхот» 1:1 (полная статистика встреч).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

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