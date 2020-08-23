Богемианс 1905 — Млада Болеслав (23.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:30 в Высшей лиге Чехии начнётся матч

Последний матч между собой: «Млада Болеслав» — «Богемианс 1905» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

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