Атланта Юнайтед — Нэшвилл (23.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Нэшвилл» — «Атланта Юнайтед» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.
«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Атланта Юнайтед»).
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