Атланта Юнайтед — Нэшвилл (23.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 02:00 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч

Последний матч между собой: «Нэшвилл» — «Атланта Юнайтед» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Атланта Юнайтед»).

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