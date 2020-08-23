Андерлехт — Мускрон-Перювельз: смотреть онлайн, прямая трансляция (23.08.2020)

В 19:15 в высшем дивизионе чемпионата Бельгии по футболу начнётся матч

В турнирной таблице «Андерлехт» занимает 5 место с 4 очками, «Мускрон-Перювельз» — 16 место с 1 очком.

Последний матч между собой: «Мускрон-Перювельз» — «Андерлехт» 2:3 (полная статистика встреч).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Андерлехт»).

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