Зюлте-Варегем — Васланд-Беверен (22.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 17:15 в высшем дивизионе чемпионата Бельгии по футболу начнётся матч

В турнирной таблице «Зюлте-Варегем» занимает 18 место с 0 очками, «Васланд-Беверен» — 9 место с 3 очками.

Последний матч между собой: «Зюлте-Варегем» — «Васланд-Беверен» 0:1 (полная статистика встреч).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.

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